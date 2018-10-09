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'Gayrimeşru varlıkları son bulmalı'

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesindeki silahlı yabancı güçleri suçladı; "varlıkları gayri meşru" dedi. Caferi, Suriye raportörlerini de eleştirdi.

'Gayrimeşru varlıkları son bulmalı'

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, pazartesi günü New York'taki BM Genel Kurulu'nda konuştu. Amerikan, İngiliz ve Fransızların Suriye toprakları üzerindeki faaliyetlerini gayri meşru olarak tanımladı. 

Suriye içinde faaliyet gösteren yabancı güçlerin gayrimeşru bir şekilde ülkesinde bulunduğunu söyleyen Caferi, bunun Birleşmiş Milletler prensiplerine aykırı olduğunu vurguladı. Caferi, bu güçlerin Suriye'yi bir an önce terketmeleri gerektiğini ifade etti.

Beşşar Caferi, Suriye çalışmalarıyla ilgili BM Genel Sekreteri'nin raporu hakkında da eleştirilerde bulundu. Raporu hazırlayanların Suriye'de faaliyet gösteren yabancı güçlerle ilgili tutumunu hatalı gördüğünü söyledi. Suriye'ye yapılan saldırıların gözardı edildiğine dikkat çekti. 

Caferi, ülkesinde bulunan yabancı güçlerin hayali tehlikelerden sivillerin korumak gibi bahanelere sığındıklarını belirtti. Suriyeli temsilci, demokrasiyi yayma gibi bahanelerin dünya kamuoyu tarafından inandırıcılığını yitirdiğini de ifade etti. 

Caferi, BM raportörlerinin yabancı unsurların "egemenliğe saldırı, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturacak eylemlerini görmezden geldiği" yorumunu yaptı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #caferi #suriye #açıklama #bm
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