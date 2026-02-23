Gazeteci Cüneyt Özdemir Meksika'da mahsur kaldı

Meksika güvenlik güçlerinin Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'yı öldürmesi, ülke genelinde şiddetli misilleme eylemlerine yol açtı.

Üç günlük bir tatil programı kapsamında ailesiyle birlikte Meksika'ya giden ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir, olayların alevlenmesi üzerine ülkede mahsur kaldı. Çevrimiçi video paylaşım platformu YouTube üzerinden bir yayın gerçekleştiren Özdemir, yaşadıkları süreci ve bölgedeki son durumu izleyicilerle paylaştı.

OTELDEN ÇIKMAYIN UYARISI

Eşinin olaylardan kısa süre önce ülkeden ayrıldığını ancak kendisinin oğluyla birlikte dönüş uçağını beklerken otelde mahsur kaldığını anlatan Özdemir, süreci şu sözlerle aktardı: "Üç günlüğüne eşim ve oğlumla buraya tatile gelmiştik. Eşim dün akşam San Francisco'ya döndü. Biz de bu akşam saatlerinde dönecektik. Akşam saatlerinde dönmeyi planlıyorduk, uçağımız vardı. Fakat bir haber geldi, denildi ki ‘Otelinizden çıkmayın.' Ne oluyor diye düşündük. Dediler ki ‘Büyük bir şey var. Sabaha karşı bir kartele operasyon düzenlendi. Burada Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) diye bir kartelmiş. Onun liderini öldürmüşler ve onun üzerinden misilleme yapıyorlar"

Olayların tatil yaptıkları Puerto Vallarta bölgesinde geliştiğini ve ülke geneline hızla yayıldığını belirten Özdemir, kartelin yayınladığı ölüm tehdidine ve ordunun aldığı önlemlere değinerek şu bilgileri verdi: "Bütün Meksika'nın yüzde 35'ini de etkilemiş durumda. Mesela havalimanlarında da baskınlar olduğu söyleniyor. Sabahki yeni nesil kartelin başındaki isim öldürüldükten sonra biraz önce yeni bir bildiri yayınladılar, ‘Saat 14.00'ten sonra sokakta kim olursa öldüreceğiz' diye. Ordu teyakkuzda. Meksika'nın yüzde 35'inde, 7 ayrı eyalette olaylar var. Olaylar büyüyor bir yandan"

OTELDE BÜYÜK GERGİNLİK VAR

Özdemir, oğlu ile birlikte güvende olduklarını ancak bulundukları bölgede daha önce benzeri görülmemiş bir gerginliğin hakim olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Bizim durumumuz iyi, otelden çıkmıyoruz. Otele gelen giden yok. Ama otelde suratlar asıldı. Herkes de bir gerginlik var. İlk kez burada böyle bir olay olduğu söyleniyor. Burası çok büyük bir turistik bölge ve daha önce hiç böyle bir olay olmamış"

NE OLMUŞTU?

Olayların fitilini ateşleyen askeri operasyon, Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlendi. Meksika güvenlik güçleri, "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'yı yakalamak için harekete geçti. Meksika Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, operasyon sırasındaki çatışmada Tapalpa'da 4 kartel üyesi olay yerinde öldürüldü. Aralarında El Mencho'nun da bulunduğu 3 kartel üyesinin ise hava yoluyla Mexico City'ye nakledilirken hayatını kaybettiği açıklandı. Çatışmalar sonucunda 2 kartel üyesi sağ olarak yakalanırken, 3 güvenlik personeli yaralandı.

CJNG örgütü liderinin ölümünün ardından kartel üyeleri şiddet eylemlerine başladı. Birçok kentte araçlar ateşe verilirken, Guadalajara Uluslararası Havalimanı da kartel üyelerinin hedefi oldu ve güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı.

Gelişmelerin ardından Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum resmi bir açıklama yaptı. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içinde çalıştıklarını ve güvenlik durumuyla ilgili güncel gelişmeleri sürekli olarak paylaştıklarını belirten Sheinbaum, "Ülkenin büyük bölümünde faaliyetler normal seyrinde devam ediyor" ifadelerini kullandı.