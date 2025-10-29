Gazeteye tarihi tepki! 300’den fazla yazar ortak kararla çekildi

New York Times (NYT) gazetesinin “Görüş” (Opinion) bölümünde yazarlık yapan 300’den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, gazetenin Filistin karşıtı önyargılara sahip olduğu gerekçesiyle yazı yazmayı bıraktı.

SUÇ ORTAĞI KURUMLAR

Yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’deki Filistinliler evlerine dönerken ve İsrail’in iki yıldır sürdürdüğü hava saldırıları, katliamlar ve açlıkla yarattığı yıkımın etkileri devam ederken, Batı olarak bizim sorumluluğumuz suç ortağı kurumları bu suçlardan sorumlu tutmaktır. Silah üreticileri kadar medya da savaş makinesinin bir parçasıdır ve bu düzeni sürdüren cezasızlığı üretir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gazetenin İsrail yanlısı lobi gruplarının talepleri doğrultusunda haberleri değiştirdiği, bazı haberleri gizlediği ve muhabirlerine “katliam”, “etnik temizlik” ve “işgal edilmiş toprak” gibi ifadeleri kullanmamaları yönünde talimat verdiği iddia edildi.

ÜÇ KOŞUL

Katılımcılar, NYT’nin üç koşulu yerine getirmesi halinde yeniden katkı sunabileceklerini belirtti. Bu koşullar şu şekilde sıralandı:

- Haber merkezinin Filistin karşıtı önyargıları gözden geçirerek yeni editoryal standartlar geliştirmesi.

- NYT’nin, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te “cinsel saldırılarda bulunduğu” iddiasını içeren “Sözsüz Çığlıklar” (Screams Without Words) başlıklı haberini geri çekmesi.

- Yayın Kurulunun, ABD’nin İsrail’e silah ambargosu uygulaması gerektiğini açıkça talep etmesi.

Açıklamada, Filistinli gazeteci ve yazarlara destek vermenin bir “ahlaki borç” olduğu vurgulandı ve NYT’nin “başarısızlıklarının hesabını vermesi” gerektiği belirtildi.