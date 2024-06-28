Gazprom: "2027’de Çin’in en büyük doğal gaz sevkiyatçısı olacağız"

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, 2027’de Çin’e yıllık 10 milyar metreküp kapasiteli Uzak Doğu rotasından doğal gaz sevkiyatına başlayacaklarını açıkladı. Miller, "Sibirya'nın Gücü ve Uzak Doğu hatları tam kapasiteye ulaştığında Rusya, Çin'in en büyük gaz tedarikçisi olacak" dedi

Gazprom: "2027’de Çin’in en büyük doğal gaz sevkiyatçısı olacağız"
Editör: Mert Sagit

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Çin’de doğal gaz talebindeki artışın devam edeceğini belirtti.

Gazprom’un Çin’e doğal gaz sevkiyatının Sibirya’nın Gücü hattı üzerinden "sistematik bir şekilde" arttığına işaret eden Miller, “Gelecek yıl hat tam kapasiteye ulaştığında yıllık 38 milyar metreküp sevk edilecek. Bu yılın başından bu yana Çinli tüketicilere günlük rekor düzeyde gaz sevkiyatı yaptık.” ifadelerini kullandı.

Miller, 2027’de de yıllık 10 milyar metreküp gaz kapasitesiyle Uzak Doğu rotasının devreye gireceğini belirterek "Sibirya'nın Gücü ve Uzak Doğu hatları tam kapasiteye ulaştığında Rusya, Çin'in en büyük gaz tedarikçisi olacak.” dedi.

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