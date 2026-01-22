Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi kapsamında düzenlenen Gazze Barış Kurulu imza töreninde kürsüye çıktı. Törende Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Trump, konuşmasında hem ABD ekonomisine hem de küresel çatışma bölgelerine dair iddialı değerlendirmeler yaptı.

'8 SAVAŞI 9 AYDA BİTİRDİK'

Konuşmasına salondaki liderleri selamlayarak başlayan Trump, kendi başkanlık döneminin küresel etkilerine değindi. ABD ekonomisindeki iyileşmenin dünyaya yansıdığını savunan Trump, "Burada harika ve popüler liderlerle, bazıları popüler değil, bir aradayız. Hepsine teşekkür ederim. ABD ekonomisi iyiyse herkes iyidir. Biz 18 trilyon dolarlık yatırım yaptık ülkemizde. Ticaret açığımızı yüzde 77 oranında azalttık. Bunu sadece 1 yıllık dönemimde yaptık" dedi. Trump, "Bugün dünya daha barışçıl. Dünyanın birçok yerinde yangınları söndürdük. Bazı yerlerde 35 yıldır süren savaşlar vardı, biz bunları bitirdik. 8 savaşı 9 ayda bitirdik. Kamboçya, Tayland, Sırbistan, Pakistan, Hindistan, İsrail, İran, Mısır, Etiyopya... Birçok ülke" ifadelerini kullandı.

Mısır ile Nil Nehri konusundaki görüşmesine de atıfta bulunan Trump, "Dün Mısırlılarla bir araya geldim. Nil Nehri'yle ilgili zor bir durum var orada. Benim ikinci Başkanlık dönemimde her şey daha hızlı ilerliyor" diye konuştu.

GAZZE İÇİN YENİ DÖNEM

Gazze'deki duruma ilişkin iyimser mesajlar veren Trump, "Bugün Gazze için daha iyi bir geleceğin başlangıcı. Bu savaş sona eriyor" dedi. Çatışmanın boyutunun küçüldüğünü belirten Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gazze'deki savaş artık sona eriyor. Biz küçük hale getirmeden önce inanılmaz büyük bir yangındı."

Orta Doğu'da 59 ülkenin barışı desteklediğini kaydeden Trump, Hamas'a yönelik sert bir uyarıda bulundu: "Hamas silah bırakmazsa bu onların sonu olur." Rehineler ve yeniden inşa sürecine de değinen Trump, "Hamas'ın elinde kalan son rehineleri de vermesi ve taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bizim Gazze'nin silahsızlanmasını ve yeniden inşasını sağlamamız lazım. Gazze'nin iyi yönetilmesi gerekiyor. İstediklerimizi başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

"SURİYE LİDERİNE GÜVENİYORUM"

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Trump, bölgedeki yeni yönetime destek verdiğini açıkladı. İran ile de görüşeceklerini belirten Trump, "DEAŞ'ı Suriye'de hızlı bir şekilde alaşağı ettik. Kurucusunu ortadan kaldırdık. DEAŞ'ı benim ilk dönemimde ortadan kaldırdık. İlk dönemim de harikaydı ama ikinci dönemim daha iyi" dedi. Suriye'deki mevcut durum hakkında konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı: "Suriye'de çok iyi kazanımlar var. Nefes alabilmeye başladılar. Oradaki yeni yönetim iyi çalışıyor. Suriye liderine güveniyorum."

NATO üyelerinin savunma harcamaları konusuna değinen Trump, bir ülke hariç herkesin şartları kabul ettiğini söyledi. Trump, "NATO üyelerinin GSMH'lerinin yüzde 5'inin NATO'ya harcanmasını sağladım, İspanya hariç herkes kabul etti. İspanya'yla konuşmam gerekecek" dedi.

Venezuela'daki yönetim değişikliği ve petrol politikaları hakkında da konuşan ABD Başkanı, "Venezuela'nın yeni lideriyle çok iyi bir ilişkimiz var. Diktatör Maduro'yu kaçırdık. Venezuela'yı dev petrol firmalarına açtık. Venezuela çok büyük gelir elde edecek. Dev şirketler bir an önce Venezuela'dan petrol çıkarmak istiyor. Askerlerimiz de harikaydı, birinci dalgada hedeflerimize ulaştık" değerlendirmesinde bulundu.

"PUTİN'E 'BUNU YAPAMAZSIN' DEDİM"

Trump, "Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de, ben Başkan olsaydım bu savaş çıkmazdı. Putin, Ukrayna'yı göz bebeği olarak görüyor ve ona, 'Bunu yapamazsın Putin' dedim" şeklinde konuştu.

Salondaki liderlere ve Birleşmiş Milletler'e (BM) seslenen Trump, "Bu kuruldaki herkes arkadaşlarım, aslında birkaç tanesini sevmiyorum. Bakalım aralarında sevmediklerim var mı..." diyerek espri yaptı. Barış sürecinde BM ile çalışacaklarını belirten Trump, "Birleşmiş Milletler'in inanılmaz bir potansiyeli var. Benim bitirdiğim savaşlarda bir rolleri olmadı ama olabilirdi. Onlarla çalışacağız. Bu liderlerin hepsi benim arkadaşlarım... Bugün burada, bu kurulda harika insanlar var. Her ülke bu barış kurulunun bir parçası olmak istiyor... Artık dünya için ve Orta Doğu için daha iyi bir gelecek başlıyor. Ben dünyayı bir 'bölge' olarak adlandırıyorum. Burada bulunan herkes bir yıldız. Dünyanın en güçlü insanları. Bu zekayı barış için kullanırsanız inanılmaz şeyler olabilir" dedi.