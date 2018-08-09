İsrail Gazze'ye Çarşamba gününden bu yana hava saldırısı düzenliyor. Dün gece 12 bölge hava saldırılarıyla vuruldu. Hamile kadın ile 1,5 yaşındaki bebeği İsrail bombalarının hedefi oldu.

Gazze'de gece İsrail bombalarının ateşi ile aydınlandı. İsrail savaş uçkaları abluka altındaki Gazze'ye hava harekatı düzenledi.



Saldırılar Çarşamba günü başladı. Şuana kadar 12 bölge, 140 nokta İsrail saldırılarının hedefi oldu.



İsrail bombaları nedeniyle hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki bebeği hayatını kaybetti.



Sabahın ilk ışıklarına kadar süren saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 12 Filistinli yaralandı.



İsrail ordusu, saldırıların meşru olduğunu çünkü Hamas'ın İsrail'e 36 roket attığını savundu. 3 dalga halinde gerçekleştirilen saldırıda Hamas'a ait eğitim kampları ile 20'den fazla askeri hedefi vuruldu.



Suçlamaları reddeden Hamas'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.



Hava saldırıları sonrası Gazze'de son duruma ilişkin net bir açıklama yapılmadı.



Filistin Hükümeti ise Birleşmiş Milletlere acil çağrı yaptı. İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçilmesi istendi.



Bölgede tansiyon giderek yükselirken İsrail gazetelerine demeç veren üst düzey yetkililer ise hızla savaşa gidiliğini ifade ediyor.



Tel Aviv yönetimi saldırıların süreceğini duyurdu.





ulusal.com.tr