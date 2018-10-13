İsrail, Filistinde gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Gazze Şeridinde özgürlükleri için haykıran Filistinlilere saldıran İsrail, 7 kişiyi daha şehit etti. İsrail saldırında 154 kişi de yaralandı. Saldırının ardından İsrail Savunma Bakanı Liberman, Gazzeye yakıt tedarikini durdurduklarını açıkladı.

Filistinliler özgürlük sloganları atmaya, İsrail ise ölümcül mermilerini yağdırmaya devam ediyor.



Gazze Şeridinde zorbalığa boyun eğmeyen Filistinliler saldırıya uğradı. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli şehit oldu.



Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra 5'i ağır 154 Filistinlinin de gerçek mermiyle yaralandığını duyurdu.



İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze'deki saldırının ardından yaptığı açıklamada bölgeye yakıt tedarikini durdurduklarını duyurdu.



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise şehitlerin cenaze töreninde yaptığı konuşmada, barışçıl gösterilerin İsrail ablukası kalkana dek süreceğini söyledi.



Heniyye, Gazze ablukasını kaldıracak her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını da belirtti.



Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli şehit oldu.



ulusal.com.tr