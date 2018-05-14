"Milyonluk yürüyüş" için Gazze sınırında toplanan Filistinlilere İsrail askerleri gerçek mermilerle ateş açtı. Sınırdaki gösterilerde 41 Filistinli şehit oldu, 1700 Filistinli de gerçek mermilerle yaralandı. Filistin yas amacıyla genel grev ilan etti.

Tüm dünyanın gözü bugün Tel Aviv'de. Amerika bölgede gerilimi yükseltme pahasına büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak. Hem de İsrail'in Filistin'i işgalinin 70'inci yıldönümünde. Filistinliler ise topraklarının işgal edildiği Büyük Felaket gününde Kudüs'e yürüyecek. İsrailliler müdahale için hazırlanırken Filistinliler işgale karşı meydan okumak için sokaklarda.



İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 41 Filistinliyi şehit etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin İsrail sınırı yakınlarında düzenlenen gösterilerde 21 yaşındaki Enes Hamdan Kıdeyh ile Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesi sınırındaki gösterilerde 29 yaşındaki Musab Yusuf Ebu Leyla isimli iki Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edildiği belirtildi.





70 yıl önce İsrail yönetiminin Filistin topraklarını işgal harekatı başladı... Filistinliler topraklarından sürüldü.



İsrail'in Kudüs'ü işgal ettiği 14 Mayıs'ı bayram olarak kutlarken Filistinliler için bugün Nekbe yani Büyük Felaket günü.



İki halkı birbirinden koparan, bölgede şiddeti daha da körükleyecek adım bugün atılıyor. Önce Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Amerika, şimdi de büyükelçiliğni Kudüs'e taşıyor.



Türkiye saati ile törenler 16.00'da başlayacak. Elçilik binasının açılışını Amerika Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, damadı ve sanışmanı Jared Kushner yapacak. Tören Amerikalı üst düzey isimler Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bazı ABD Kongre Üyeleri ile Florida Valisi Rick Scott da katılacak.



Çok sayıda yabancı diplomatın törene katılacağı ve bunlar arasında Macaristan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti temsilcilerinin de bulunduğu kaydediliyor.



Trump'ın açıklamasından sonra kendi büyükelçiliklerini de Kudüs'e taşıma kararı alan Guetamala ve Paraguay devlet başkanları da törende yer alacak.



Aynı saatlerde ise işgale meydan okuyan Filistinliler sokaklarda olacak. Tören saatinde Kudüs'te yaşayan 2 milyonu aşkın Filistinli törenin yapıldığı alana yürüyecek. Abluka altındaki Gazze ve Batı Şeria'daki milyonlarca Filistinli ise sınır hattına yürüyerek Kudüs'e ilermeye çalışacak.



Lübnan ve Ürdün'den çok sayıda kişi Filistin'in çağrısı ile yürüyüşlere destek olmak için sınır hatlarında bekliyor.



İsraik yoğun güvenlik önlemleri alarak eylem noktalarına keskin nişancılar yerleştirdi. İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilerin yürüyüşüne müdahale etmesi ve çatışma yaşanması bekleniyor.



Filistinliler ise büyük dönüş yürüyüşünde yaşanabileceklere karşı önlemler aldı. Müdahaleler için hastaneler ve tedavi merkezlerinin avlusunda, çadırlar kurularak ek yataklar yerleştirildi.



"Milyonluk yürüyüş" için Gazze sınırında toplanan Filistinlilere İsrail askerleri gerçek mermilerle ateş açtı. Sınırdaki gösterilerde 41 Filistinli şehit oldu, 1700 Filistinli de gerçek mermilerle yaralandı.