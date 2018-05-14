Tüm dünyanın gözü bugün Tel aviv'deydi. Amerika bölgede gerilimi yükseltme pahasına büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Hem de İsrail'in Filistin'i işgalinin 70'inci yıldönümünde. Filistinliler ise topraklarının işgal edildiği Büyük Felaket gününde Kudüs'e yürüdü. İsrail'in müdahale ettiği gösterilerde Amerika ve İsrail'e meydan okuyan 43 Filistinli yaşamını yitirdi, 1700 Filistinli de gerçek mermilerle yaralandı. Gösteriler sürüyor. Filistin yas amacıyla genel grev ilan etti.

70 yıl önce İsrail yönetiminin Filistin topraklarını işgal harekatı başladı... Filistinliler topraklarından sürüldü.



İsrail'in Kudüs'ü işgal ettiği 14 Mayıs'ı bayram olarak kutlarken Filistinliler için bugün Nekbe yani Büyük Felaket günü.



İki halkı birbirinden koparan, bölgede şiddeti daha da körükleyecek adım atıldı. Önce Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Amerika, şimdi de büyükelçiliğni Kudüs'e taşıdı.



Elçilik binasının açılışını Amerika Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, damadı ve başdanışması Jared Kushner yaptı. İsrail yönetiminin ve hükümeti de tam kadro tören alanındaydı.



Amarika Başkanı Donald Trump, törene telekonferans yöntemi ile katıldı.



Amerika'nın Kudüs'te elçilik binası açarak ilk sözünü tuttuğunu söyleyen Trump'ın başdanışmanı Kushner'in, İran ile ilgili söyledikleri ayakta alkışlandı.



Avrupa Birliği'nin boykot ederek katılmadığı açılış törenine Macaristan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti temsilcilerini gönderdi. Trump'ın açıklamasından sonra kendi büyükelçiliklerini de Kudüs'e taşıma kararı alan Guetamala ve Paraguay devlet başkanları da törende yer aldı.



Aynı saatlerde ise işgale meydan okuyan Filistinliler sokaklara döküldü. Törenden kısa bir süre önce Gazze hattında gösteriler başladı.



"Özgürlük sloganlar" ile 35 binden fazla Filistinlinin toplandığı sınır hattında tellere 500 metre kala ateş açtı İsrail ordusu, İHA'larla göz yaşartıcı gaz bombası attı. Saldırılarda 40'dan fazla Filistinli Gazze'de İsrail mermileri ile yaşamını yitirdi. Binden fazla kişi yaralandı.



Abluka altındaki Batı Şeria'daki milyonlarca Filistinli ise sınır hattına yürüyerek Kudüs'e ilermeye çalıştı.



İsrail yoğun güvenlik önlemleri alarak eylem noktalarına keskin nişancılar yürüyüşe izin vermedi. Çatışmalar gün boyunca sürdü. Ramallah sokaklarında İsrail'in mermilerine ve göz yaşartırcı bombalarına karşı Filistin halkı taşlarla, sloganlarla karşılık verdi.



Filistinliler İsrail işgaline karşı topraklarını özgürleştirmek için başlatılan büyük dönüş yürüyüşü yarın da sürecek.



"Milyonluk yürüyüş" için Gazze sınırında toplanan Filistinlilere İsrail askerleri gerçek mermilerle ateş açtı. Sınırdaki gösterilerde 43 Filistinli şehit oldu, 1700 Filistinli de gerçek mermilerle yaralandı.