Filistinliler İsrail'in ülkelerini işgal edişinin 70'inci yıldönümünde Gazze'den Kudüs'e yürümek istedi, İsrail'in vahşice saldırdığı gösterilerde Amerika ve İsrail'e meydan okuyan 60 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 bin 771 Filistinli yaralandı. İşte Amerikan büyükelçiliğinin kanlı açılışının bilançosu...

Amerika'nın Kudüs provokasyonuna karşı Filistin halkı ayağa kalktı, binlerce Filistinli İsrail ordusunun kullandığı gerçek mermilerin hedefi oldu.



Özgürlük sloganları atan onbinlerce Filistinli sokaklara döküldü, Gazze hattındaki göstericilere İsrail Ordusu ateş açarak karşılık verdi.



Gerçek mermilerin kullanıldığı saldırıda İsrail askerleri, insansız hava araçlarıyla protestocuların üzerine göz yaşartıcı gaz yağdırdı. (GA119// İSRAİLİN İHALARI))



İsrail işgaline karşı topraklarını özgürleştirmek için başlatılan "büyük dönüş" yürüyüşünde 60 Filistinli yaşamını yitirdi. 2 bin 771 Filistinli yaralandı.



Saldırılarda hayatını kaybeden isimlerden biri de Fadi Abu Salah'dı. Salah 2014 tarihinde İsrail'in hava saldırılarında bacaklarını kaybetmişti. Tekerlekli sandalyesiyle yine siyonist İsrail'e meydan okudu. Vatanı için direnirken şehit oldu.



8 aylık bir bebekte İsrail askerlerinin saldırısında hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, Leyla Enver Gandur adlı bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek şehit olduğunu duyurdu.



Filistinliler vatanları için direnirken, aynı saatlerde Amerika büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. ABD Başkanı Trump törene telekonferans ile katıldı.



Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, saldırıların ardından böyle konuştu



Filistin Hükümetİ, İsrail'in kanlı saldırılarının ardından uluslararası topluma çağrı yaptı. İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü “katliamı” durdurmasını istedi. Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Arap ve İslam hükümetleri ile dost ülkelere Gazze’de İsrail tarafından akıtılan kanı durdurmaları için her tür çabayı göstermeleri, İsrail işgal gücü ile mücadelesinde Filistin Yönetiminin yanında yer almaları çağrısında bulunuyoruz.



Filistin Kurtuluş Örgütü de Gazze'deki şehitlerin yasını tutmak için yarın tüm Filistin topraklarında genel grev ilan etti.



Filistinlilerin "büyük dönüş" yürüyüşü bugün de devam edecek. Anlamı büyük felaket olan Nekbe gününde de protestolar devam edecek...