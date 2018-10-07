İsrail 12 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze'de "işsizlik oranlarının artması ve iş fırsatı bulunmaması" protesto edildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin çağrısı üzerine Gazze'deki Meçhul Asker Meydanı'nda toplanan onlarca Filistinli, işsizlik oranlarını protesto için Çalışma Bakanlığı binasının önüne yürüdü.



İşsizlik ve yoksulluk oranlarının yükselişine tepki gösteren Filistinliler, Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumlara üniversite mezunu işsizlere iş fırsatı sağlamaları çağrısında bulundu.



Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin yönetimi ve uluslararası topluma Gazze'deki yoksul ailelerin seslerini duyurmak için bu gösterinin düzenlendiğini söyledi.



Ablukayla birlikte Gazze'yi felaket bölgesine dönüştüren bölünmüşlüğü bitirmesi ve izlediği politikayı düzeltmesi için Filistin yönetimine çağrıda bulunan Ebu Zarife, Filistin Çalışma Bakanlığı'ndan başta üniversite mezunları olmak üzere işsizlere iş fırsatı sağlamasını istedi.



İsrail'in 12 yıldır Gazze'yi abluka altında tutmasına karşı uluslararası toplumun sessizliğini koruduğunu kaydeden Ebu Zarife, uluslararası toplumu Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırması için İsrail'e baskı yapmaya ve bölgedeki insanlara iş fırsatı sağlamak için projeler üretmeye çağırdı.



Dünya Bankası'nın geçen ay açıkladığı raporda, Gazze Şeridi'ndeki likidite sıkıntısı ve artan ekonomik çöküşün nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayamaması tehlikesini beraberinde getirdiği belirtildi. Rapora göre, Gazze'de iki kişiden biri yoksul ve işsizlik oranı yüzde 70'i aşmış durumda.



Birleşmiş Milletler'in geçen yıl yayımladığı raporda da Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80'inin hayatını insani yardımlarla sürdürdüğü kaydedilmişti.



İsrail, 2 milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 2006'dan bu yana karadan, havadan ve denizden abluka uyguluyor.



