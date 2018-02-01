Gazze'deki bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 7 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 7 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.



Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'nin merkezinde bulunan Sabra Mahallesinde kısmen yıkılmış durumdaki bir binada mutfak tüpünün patlaması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını belirtti.



Emniyet güçleri de kısmen yıkılmış durumdaki binanın bir bölümünün patlama nedeniyle çöktüğünü, cesetlerin bazılarının enkaz altından çıkarıldığını aktardı.