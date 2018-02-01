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Gazze'de tüp patlaması: 7 ölü

Gazze'deki bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 7 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'de tüp patlaması: 7 ölü

Gazze'deki bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 7 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'nin merkezinde bulunan Sabra Mahallesinde kısmen yıkılmış durumdaki bir binada mutfak tüpünün patlaması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Emniyet güçleri de kısmen yıkılmış durumdaki binanın bir bölümünün patlama nedeniyle çöktüğünü, cesetlerin bazılarının enkaz altından çıkarıldığını aktardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kent merkezi #Gazzede tüp patlaması: 7 ölü #Eşref el-Kudra
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