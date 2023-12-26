Gazze Direnişi 500 Yakın İsrail Askerini Öldürdü!

İsrail'in Gazze'ye saldırısı, Kassam Tugayları, Kudüs Seriyyeleri gibi direniş grupları tarafından şiddetli dirençle karşılaştı. İsrail'in 7 Ekim'de Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcından bu yana Gazze'de kaybettiği asker sayısı 500'e yaklaştı. Son olarak İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'nin güneyinde 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda Çavuş Joseph Gitarts (25) ile Elisha Yehonatan Lober'in (24) öldürüldüğü kaydedildi. İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 158'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 491'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "El-Amsi" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda en az 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında "Ebu Zerka", güneyinde "Neccar" ailelerine ait iki evi vurdu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresini de bombalayan İsrail ordusu, kent merkezini hedef alan top atışlarına devam etti.

İsrail savaş gemileri Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısını bombalarken, İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunu yoğun şekilde top atışına tuttu. İsrail savaş uçukları, Megazi Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah'ı hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.