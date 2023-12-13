Gazze Direnişinden İsrail'e Büyük Darbe! 5'i Subay 8 İsrail Askeri Öldürüldü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda verdiği kayıplar artıyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son çatışmalarda 8 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklandı. Öldürülen askerlerden 5'i ise subay olduğu bildirildi.

Gazze Direnişinden İsrail'e Büyük Darbe! 5'i Subay 8 İsrail Askeri Öldürüldü
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin son ölenlerle 113'e çıktığı, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının ise 442 olduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Gazze'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda ölen 8 askerden 5'inin subay olduğunu aktardı. İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 105'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 434 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırılarda şimdiye kadar yaralanan asker sayısının ise 1687'ye ulaştığı, bunlardan 263'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze # filistin
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