Gazze İçin Diplomasi Turu

Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi heyetinin durağı ABD olacak.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soruşturulması çağrıları yanıt bekliyor.



7 Ekim'den bu yana çoğu kadın ve çocuk 14 binden fazla kişinin öldürülmesi, İsrail'in açıkça 2,3 milyon kişiyi Mısır'ın Sina Çölüne göçe zorlamaya çalışması ve bölgeye "nükleer bomba atma tehdidi" uluslararası toplumu, İsrailli yetkililerin yargılanması için birden fazla cephede harekete geçmeye sevk etti.



Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye 5 ülke; Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar ve Cibuti, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hakkında soruşturma açılması talebinde bulundu.



Fransız avukat Gilles Devers de İsrail’in Gazze'de işlediği suçların UCM'de soruşturulması için “avukat ordusu” olarak nitelediği, dünya çapından 500 kişinin katıldığı bir grup kurdu. Ancak 2015'te üye olmasıyla yetki alanına giren Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşananlara karşı UCM hala kör, sağır, dilsiz.



UCM henüz İsrail'i kınamadı, Başbakan Binyamin Netanyahu veya herhangi bir yetkili hakkında yakalama kararı çıkarmadı.Buna karşın, Ukrayna'da işlenen suçları araştırması için 39 üye ülkenin sunduğu talebin ardından UCM'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarması yalnızca 2 hafta sürmüştü.

Dünya İsrail'in her seferinde ceza almaktan sıyrılmasını sorguluyor.



Gazze için BMGK'nın 5 daimi üyesine yapılacak diplomatik turda devam ediyor. İlk durağı Pekin olan 7 ülkelik heyet Londra ve Paris temaslarını tamamladı.



İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin görevlendirdiği olağanüstü Bakanlar komitesinden oluşan heyet İngiltere ve Fransa'daydı.



Aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu heyette Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Filistin, Nijerya Dışişleri Bakanlarından oluşuyor.

Londra temaslarına Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Katar'ın Londra Büyükelçisi Fahd bin Muhammed el-Atiyye de katıldı.



Görüşme İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'la bakanlığın tarihi Lancaster House yerleşkesinde yapıldı. Heyetin sonraki durağıysa ABD...