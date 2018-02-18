İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan 2 Filistinli çocuğun cenazesi defnedildi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinli çocuklar Salim Sabah ile Abdullah Ebu Şeyha'nın cenazeleri Refah kentinde toprağa verildi.



İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle şehit olan her ikisi de 17 yaşında olan Sabah ile Ebu Şeyha için Refah kentinde cenaze töreni düzenlendi. Sabah ile Şeyha'nın naaşları, Refah kentindeki İbad er-Rahman Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Sabah ile Şeyha'nın, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılarda şehit olduğunu ve naaşlarının hastaneye getirildiğini belirtmişti.



İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığını bildirmişti. Bu olay üzerine İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait mevzilere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.