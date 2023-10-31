Gazze Şifa Hastanesi Doktoru: "Hakkımızı Helal Etmiyoruz Dünyaya"

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, "Her tarafta ölüm. Her yerde katliam. Zaten dünya seyrediyor. Zaten bu mülteci kampı çocuk, bebek ve kadın dolu. Bugünkü katliamdan sonra can kaybı 9 bini geçecek. Zaten biz şehit olmayı bekliyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz dünyaya" dedi.

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru: "Hakkımızı Helal Etmiyoruz Dünyaya"
Son Güncelleme:

İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. İlk belirlemelere göre, 100 kişi hayatını kaybetti. 

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, , Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki son durumu anlattı, dünyaya seslendi.

- Her tarafta ölüm. Her yerde katliam. Zaten dünya seyrediyor. Zaten bu mülteci kampı çocuk, bebek ve kadın dolu. Bugünkü katliamdan sonra can kaybı 9 bini geçecek. Yarın Şifa ve Endonezya Hastanesi’nde yakıt bitecek. Zaten hastanedeki yatak kapasitesinin yüzde 170’ten fazlasını aşmıştık. Kuzeye hiç yardım gelmiyor. Hala pamuk kefen geliyor. Doğru dürüst ihtiyaç malzemesi gelmiyor. Kan hiç yok. Sağlık Bakanlığı çağrı yapıyor tüm sağlık çalışanlarına. 24 saat hizmet vermek zorundayız. Zaten biz şehit olmayı bekliyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz dünyaya.
# israil # gazze # filistin
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar...
Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Kahvenin Hiç Beklemediğiniz Etkileri!
Kahvenin Hiç Beklemediğiniz Etkileri!
İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
Erdoğan Duyurdu! Yeni Kredi ve Burs Miktarları Açıklandı!
Erdoğan Duyurdu! Yeni Kredi ve Burs Miktarları Açıklandı!
Öne Çıkanlar BİNALAR VE ANITLAR TÜRK BAYRAĞI RENKLERİNE BÜRÜNDÜ! | Dünya Turu BİNALAR VE ANITLAR TÜRK BAYRAĞI RENKLERİNE BÜRÜNDÜ! | Dünya Turu Elma Kabuğunu Çöpe Atmayın! Elma Kabuğunu Çöpe Atmayın!