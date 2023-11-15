Gazze Şifa Hastanesine Saldırı! Hamas Biden ve Yönetimini Sorumlu Tuttuklarını Belirtti

Hamas, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesine saldırması sonrası bir açıklama yaptı. Hamas, İsrail'in saldırılarından İsrail'i, Biden'ı ve uluslararası toplumu sorumlu tuttuklarını belirtti.

Gazze Şifa Hastanesine Saldırı! Hamas Biden ve Yönetimini Sorumlu Tuttuklarını Belirtti
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Hamasİsrail ordusunun Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ettiği Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskınla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "İşgal ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırısının yansımalarından, sağlık personelinin ve binlerce yerinden edilmiş insanın maruz kaldığı olumsuzluklardan tamamen İsrail'i, (ABD Başkanı Joe) Biden ve yönetimini ve uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun hastaneye düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "Dördüncü Cenevre Sözleşmesi tarafından korunan bir sağlık tesisine karşı işlenen bu iğrenç suçun sonucu olarak işgal liderleri ve onlarla işbirliği yapan herkes, çocukları, hasta ve savunmasız sivilleri öldürmekten sorumlu tutulacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

- Birleşmiş Milletlerin sessizliği, birçok ülke ve rejimin başarısızlığı, Filistin halkımızı topraklarına ve meşru ulusal haklarına sahip çıkmaktan caydırmayacak. Halkımıza onları ve haklarını tüm gücümüzle savunmaya devam etme sözümüzü sürdüreceğiz. İşgal, işlediği suçların, çocuklarımıza, kadınlarımıza, kutsallarımıza yönelik saldırılarının bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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