Gazze sınırındaki eylemlere katılan Filistinlilere orantısız güç uygulayan İsrail askerleri gerçek mermi kullanmaya devam ediyor. Filistin'deki eylemler sırasında mermilerin hedefi olan 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Filistinliler, Amerika ve İsaril Kudüs kararından geri adım atana kadar sokaklarda eyleme devam ediyor.



Genci yaşlısı, kadını erkeği binlerce Filistin'li yine Gazze sınırında eylemdeydi.



Şiddetin dozunu giderek arttıran İsrail güçleri eylemcilerin üzerine gerçek mermiler yağdırdı.



O mermilerden biri 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğun göğsüne saplandı. Ağır yaralanan Muhammed Sami Dehduh hastaneye kaldırıldı.



14 yaşındaki Muhammed, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırındaki eylemlere İsrail müdahalelerinde 15 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce Filistinli yaralandı. Eylemler sürüyor.







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