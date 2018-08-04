İsrail Ordusu Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. Gazze Şeridinde özgürlükleri için haykıran Filistinlilere saldıran İsrail, bir çocuğu daha şehit etti. 15 yaşındaki Muaz es Suveri, son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan İsrail Ordusu Gazze'ye ikinci hava saldırısı düzenledi. İsrail'in gençlerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Filistinliler özgürlük sloganları atmaya, İsrail ise ölümcül mermilerini yağdırmaya devam ediyor.



İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridinde zorbalığa boyun eğmeyen Filistinliler saldırıya uğradı.



"Şehit Muhammed Tarık Dar Yusuf'a vefa" ismi verilen 19'uncu cuma gösterilerinde 25 kişi yaralandı.



İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan 15 yaşındaki Muaz es-Suveri kurtulamadı, şehit oldu.



Suveri için Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi. 15 yaşındaki çocuk omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.



Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı açıklamada, Filistin halkının büyük fedakarlıklarından sonra meyvelerini vereceğini ve ulusal hedeflere ulaşana dek mücadelenin süreceğini belirtti.



Öte yandan İsrail Ordusunun bölgedeki saldırıları sürüyor. Ordunun yanan uçurtma ve balon taşıdığı iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.



Sağlık Bakanlığı ölen ya da yaralanan olu olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşmadı.



ulusal.com.tr