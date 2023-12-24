Gazze'de 1 İsrail Askeri Öldü

İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze'de 1 İsrail Askeri Öldü
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Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık üç aydır katliam harekâtına girişen İsrail ordusundan yapılan yazlı açıklamada, 14. Taarruz Tugayı'nın 79. Taburu'nda görevli Binbaşı Aryeh Rein'in, Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

Buna göre yaklaşık 24 saatte Gazze'de öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 15 oldu.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 154'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 487 İsrail askeri öldürüldü.

# israil # gazze şeridi
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