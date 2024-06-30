Gazze'de 2 İsrail askeri öldü

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 asker öldü, 1 asker ağır yaralandı." denildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, askerlerden biri Gazze kentindeki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde girdiği bubi tuzaklı bir binada bombanın patlaması sonucu öldü, diğeri ise aynı mahallede bir keskin nişancı tarafından öldürüldü.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı 316'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere, 670'e yükseldi.

Saldırılarda bugüne kadar 2008'i karadan işgal süresince olmak üzere, 3 bin 966 asker ve subay da yaralandı.

İsrailliler, esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talepli gösterilerini ülke genelinde sürdürdü

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle ülke genelindeki gösterilerine bu hafta da devam etti.

On binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa ve Rehovot kentleri gibi pek çok noktada sokaklara çıktı.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan esirlerin aileleri, İsraillilere, Netanyahu’nun esir takası anlaşmasını bozmasına izin vermemesi çağrısında bulundu.

Saldırıların devam etmesinin İsrailli esirlerin Netanyahu hükümetince öldürülmesi anlamına geldiğini vurgulayan esir aileleri, "Bizi sevdiklerimizden ayıran şey Netanyahu'nun savaşın sona erdirilmemesi konusundaki ısrarıdır." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'deki protestoların başlıca alanlarından Kaplan Caddesi'ndeki gösteriye katılan on binlerce İsrailli de Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.

Protestocular İsrail bayrakları ile Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.