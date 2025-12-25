Gazze’de 25 kişinin cenazesi enkazdan çıkarıldı: Aralarında gazeteci Hiba el-Abadile de var

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta iki yıl önceki saldırılarda yıkılan bir evin enkazından, aralarında gazeteci Hiba el-Abadile’nin de bulunduğu 25 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu belirtildi.

Gazze'de 25 kişinin cenazesi enkazdan çıkarıldı: Aralarında gazeteci Hiba el-Abadile de var
Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun iki yıl önce düzenlediği saldırılarda yıkılan bir evin enkazından, 25 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı. Cenazeler arasında gazeteci Hiba el-Abadile ve annesinin de bulunduğu aktarıldı.

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus’un Es-Satr el-Garbi bölgesinde, Filistinli El-Astal ailesine ait evin enkazında adli tıp ekipleriyle birlikte çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Ekiplerin enkaz altındaki kayıplara ulaşmak için başlattığı kazı çalışmaları sonucunda 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Sabaha karşı yapılan ilk açıklamada ise söz konusu saldırılar sonucu enkaz altında kalan kişilere ulaşmak üzere çalışmaların yeniden başlatıldığı duyurulmuştu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, Gazze Şeridi’nde yıkıntılar altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğunu ve ekiplerin imkanlar ölçüsünde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

