Gazze'de 26 Cami İsrail Saldırılarında Yıkıldı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı.

Gazze'de 26 Cami İsrail Saldırılarında Yıkıldı
Son Güncelleme:

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 26 caminin tamamen yıkıldığı belirtildi. İsrail saldırılarında onlarca caminin de kısmen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı kaydedildi.

Bombardımanda Vakıflar Bakanlığı binası, ona bağlı Kur'an-ı Kerim Radyosu binası, Rum Ortodoks Kilisesi gibi bazı sivil noktaların hedef alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu saldırılarda bakanlık çalışanlarından 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarıyla uluslararası hukuku çiğnemeyi sürdürdüğü, camilerin bu saldırılardan büyük pay aldığı ifade edilirken, uluslararası kurumlara "Gazze saldırılarının durması için acilen gerekli adımların atılması ve İsrail'in sivillere, camilere ve kiliselere yönelik suçlarının bedelini ödemesinin sağlanması" çağrısında bulunuldu.

Kassam Tugayları Açıkladı! İki İsraillinin Serbest Bırakılmasını İsrail ReddettiKassam Tugayları Açıkladı! İki İsraillinin Serbest Bırakılmasını İsrail ReddettiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze # filistin
Çok Okunanlar
İki İsraillinin Serbest Bırakılmasını İsrail Reddetti
İki İsraillinin Serbest Bırakılmasını İsrail Reddetti
Tırdan Düşen Yük Konteyneri 3 Araca Zarar Verdi
Tırdan Düşen Yük Konteyneri 3 Araca Zarar Verdi
Gazze'de 26 Cami İsrail Saldırılarında Yıkıldı
Gazze'de 26 Cami İsrail Saldırılarında Yıkıldı
Türkiye'den Gazze'ye Yeni Yardım Uçağı
Türkiye'den Gazze'ye Yeni Yardım Uçağı
Milli Halterciler Bosna'da Altın Madalya Kazandı
Milli Halterciler Bosna'da Altın Madalya Kazandı
Öne Çıkanlar FAZIL SAY'A SİYONİST SANSÜR! FAZIL SAY'A SİYONİST SANSÜR! Şekersiz Doğal Badem Ezmesi! Şekersiz Doğal Badem Ezmesi!