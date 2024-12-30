Gazze'de 6 bebek soğuktan donarak hayatını kaybetti

Gazze’de kundaktaki bebeklerin dahi ölümüne yol açan İsrail, Filistin halkının değerleriyle olan savaşını da sürdürüyor. Son olarak İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, işgal atlındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Baskını kınayan Hamas, Arap ve Müslüman coğrafyasını İsrail’e karşı harekete geçmeye çağırdı.

İsrail’in Mescid-i Aksa kışkırtıcılığı sürüyor.



İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, beraberinde Filistin topraklarını gasbeden yahudilerle işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.



Mescid-i Aksa’nın Ağlama Duvarının altındaki tünelde bazı ritüeller icra eden Karhi, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yaptı. Yahudi dini metinlerine atıf yapan Karhi, “Bu gelecekte Kudüs’ün kapıları Şam’ın kapılarına ulaşacak sözü aklıma geliyor” dedi.



İsrailli bakanın bu adımına Hamas’tan tepki gecikmedi. Aksa baskınını kınayan Hamas, yapılanları tehlikeli olarak niteledi.

Açıklamada, Şam kapılarına uzanma arzusunun sömürgeci oluşumun Arap topraklarına dair maksadını ve hırsını teyit ettiği belirtildi.



Bu kapsamda Hamas, Arap ve Müslüman coğrafyasını "işgal politikası karşısında birlik olma ve İsrail'in planlarına ve devam eden saldırılarına karşı koymaya" çağırdı.

Öte yandan kışın gelmesiyle birlikte ağırlaşan şartlarda Gazze’de hayatını kaybeden bebek sayısı 6’ya ulaştı. Soğuk hava nedeniyle bir de sağlık çalışanı hayatını kaybetti.