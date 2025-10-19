Gazze’de ateşkes ihlali: İsrail saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederekGazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ateşkes ihlal gazze
