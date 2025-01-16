Gazze'de ateşkes sağlandı! İşte kritik anlaşmanın ayrıntıları

Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamayı Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptı.

Katar Başbakanı Al Sani, Doha'da yaptığı basın toplantısında Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin bilgi verdi. Al Sani, Katar'ın, arabulucuların (Katar, Mısır ve ABD) esir değişimi, Gazze'de kalıcı bir ateşkese varılmasıyla sürdürülebilir sükunete yeniden dönüş konusunda anlaşmaya varmadaki başarısını duyurmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Al Sani yaptığı açıklamada, anlaşmanın uygulanmasının 19 Ocak Pazar günü başlayacağını ifade etti.

ANLAŞMANIN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Al Sani, ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydetti.

Al Sani, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını, karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılacağını aktardı.

Al Sani, arabulucuların, esir ve tutukluların listelerinin değişimi ile takas sürecinin güvenli ve sorunsuz şekilde sağlanması için çatışmanın iki tarafıyla da sürekli ve devamlı temas halinde kalacağını kaydetti.

Anlaşmanın ilk aşamasının, insani yardımın kapsamlı olarak Gazze geneline güvenli ve etkili bir şekilde ulaştırılması ve dağıtılmasının arttırılmasının yanı sıra hastanelerin, sağlık merkezlerinin ve fırınların yeniden düzenlenmesini içerdiğini belirten Al Sani, göçe zorlananların ikamet bölgelerine geri dönüşünü, hastalar ile yaralıların tedavi için bölge dışına çıkışının kolaylaştırılmasını da kapsadığını dile getirdi.

Al Sani, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin yönlerinin tamamlanması için müzakerenin iki tarafı arasında çalışmaların devam edeceğine dikkat çekerek, Mısır ve ABD'ye müzakerelerin ilerlemesinde katkıda bulunan çabalarından dolayı teşekkür etti.

KATAR, MISIR VE ABD'DEN EKİPLER ÇALIŞACAK

Katar, Mısır ve ABD'den ekiplerin ateşkes anlaşmasının uygulanmasını izlemek için çalışacaklarını söyleyen Al Sani, bu kapsamda, anlaşmanın uygulanmasının izlenmesi ve olası ihlallerin takip edilmesi için mekanizmaların oluşturulacağını belirtti.

Al Sani, anlaşmanın uygulanmasına yönelik garantinin, "anlaşmanın taraflarının taahhüdü ve arabulucuların çabaları" olduğuna dikkat çekti.

2. VE 3. AŞAMANIN AYRINTILARI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

İkinci ve üçüncü aşamaların detaylarının, birinci aşamanın tamamlanmasının ardından açıklanacağını aktaran Al Sani, ancak anlaşmanın ikinci aşamasının, "askeri operasyonların ve saldırıların kalıcı olarak durdurulmasıyla sürdürülebilir sükunetin yeniden tesis edildiğinin duyurulmasını" içerdiğini; bunun tüm taraflar için istikrar ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Anlaşmanın nihai çözümüne ulaşılmasının, başta ilgili taraflara bağlı olduğunu vurgulayan Al Sani, Katar ve Mısır’ın arabulucular olarak rolünün, "taraflar (İsrail ve Hamas) arasındaki uçuruma köprü olmaya ve bu süreci etkileyen birçok faktörü dikkate alarak bakış açılarını birbirine yakınlaştırmaya odaklandığını" belirtti.

Al Sani, bu aşamaya ulaşmak için tüm tarafların gayretli bir çalışma ve verimli bir ortaklık sergilediğini; son dört günün müzakerelerin iki temel tarafının yanı sıra Mısır ve ABD delegasyonlarıyla sürekli ve yoğun toplantılara sahne olduğunu ifade etti.

Katar Başbakanı, "Anlaşmanın fiili şekilde uygulanmaya başlanmasını ve savaşı tamamen sona erdirecek, barış ve istikrar dolu bir gelecek için kapı açacak ikinci aşamaya geçebileceğimizi umuyorum." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın "barışı getireceği" konusunda iyimser olduğunu ifade eden Al Sani, şu anda sorumluluğun "anlaşmanın taraflarına" ait olduğunu vurguladı.

Katar Başbakanı, anlaşma uygulanmaya başlamadan önce hiçbir askeri operasyonun gerçekleştirilmemesi temennisinde bulundu.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.