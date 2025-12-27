Gazze’de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor: Can kaybı 414’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, enkazdan çıkarılan cansız bedenlerle birlikte can kaybının arttığını açıkladı.

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese karşın İsrail’in saldırıları durmadı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail ordusunun hedef aldığı bölgelerde 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ayrıca daha önce vurulan noktalarda yapılan arama çalışmalarında 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkes sürecinin başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 414’e, yaralı sayısı ise 1.142’ye çıktı.

Gazze’de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor: Can kaybı 414’e yükseldi - Resim : 1

Kayıp başvurularının incelenmesiyle birlikte 292 kişinin de saldırılar sonucu öldüğünün tespit edildiği aktarıldı.

7 Ekim 2023’te başlayan saldırılar sonrası bölgede bilanço giderek ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında toplam can kaybı 71.266’ya ulaştı. Yaralı sayısının ise 171.291 olduğu açıklandı.

Saldırıların sürmesi nedeniyle enkaz altında kaç kişinin bulunduğu ise bilinmiyor. Savunmasız bölgelerde insani durumun daha da kötüleştiği ifade ediliyor.

