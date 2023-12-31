Gazze'de Can Kaybı 21 Bin 822'ye Yükseldi!

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Bölgede uzun süredir yaşanan insanlık suçu sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, can kaybı ve yaralı sayısı ile ilgili son verileri dünya kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 86 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğü, 286 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 822'ye, yaralı sayısının da 56 bin 451'e yükseldiği kaydedildi.