Gazze'de Can Kaybı 23 Bin 357'ye Yükseldi!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede verilen 1 haftalık insani ara dışında aralıksız bir biçimde saldırılarını devam ettiren İsrail ordusu, çok sayıda insanı hayattan kopardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 96 gündür süren saldırılara ilişkin yeni bilgileri duyurdu. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 147 Filistinliyi öldürdüğü ve 243 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "14 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 357'ye, yaralananların sayısının ise 59 bin 410'a çıktığı aktarıldı.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu; ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı kaydedildi.