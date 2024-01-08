Gazze'de Can Kaybı 23 Bin 84'e Yükseldi

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de can kaybı günden güne artıyor. Bölgedeki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 23 bin 84'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de Can Kaybı 23 Bin 84'e Yükseldi
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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Bölgede İsrail saldırıları sonucu her geçen gün artmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama daha geldi.

Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 23 Bin 84 Oldu!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye yönelik İsrail'in 94 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 249 Filistinliyi öldürdüğü ve 510 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "17 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 84'e, yaralananların sayısının ise 58 bin 926'ya çıktığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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