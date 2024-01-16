Gazze'de can kaybı 24 bin 285'e yükseldi!

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar sürerken bölgede can kaybı her geçen gün artıyor. Yapılan son açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin 285'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de can kaybı 24 bin 285'e yükseldi!

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırıları sürüyor. 7 Ekim'de başlayan saldırılarda 102 gün geride kalırken bölgede can kaybı da artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarla ilgili son bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, son 24 saatte 185 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 320 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 285'e, yaralananların sayısının ise 61 bin 154'e çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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