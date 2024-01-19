Gazze'de can kaybı 24 bin 762'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 142 kişinin daha ölmesiyle bölgede can kaybı 24 bin 762'ye yükseldi.

Gazze'de can kaybı 24 bin 762'ye yükseldi
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İsrail, 7 Ekim'de başlattığı Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bölgede gün geçtikçe can kaybı artarken, son durum ile ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 105 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 142 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 278 Filistinliyi de yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 762'ye, yaralı sayısının da 62 bin 108'e yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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