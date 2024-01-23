Gazze'de can kaybı 25 bin 490'a çıktı

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 490'a, yaralı sayısının ise 63 bin 354'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de can kaybı 25 bin 490'a çıktı

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Aylardır bölgede sivil, kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarında ölenlerin ve yaralananların sayısı da her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son duruma ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 195 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 354 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 490'a, yaralı sayısının ise 63 bin 354'e yükseldiği ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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