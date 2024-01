Gazze'de can kaybı 26 bin 422'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı insanlık dışı saldırılar sürüyor. Bölgede her geçen gün can kaybı artarken son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 165 kişinin öldürüldüğü, 290 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

Saldırıların devam etmesi nedeniyle acil sağlık ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ya da yollardaki yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 422'ye, yaralı sayısının da 65 bin 87'ye yükseldiği belirtildi.