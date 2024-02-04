Gazze'de can kaybı 27 bin 365 oldu!

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 365'e yükseldi. Bölgedeki yaralı sayısının da 66 bin 630'a çıktığı ifade edildi.

Gazze'de can kaybı 27 bin 365 oldu!
Son Güncelleme:

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar 121 gündür sürüyor.

Bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanırken son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, son bir günde İsrail'in Gazze Şeridi'nde "14 katliam" gerçekleştirdiği belirtildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 127 Filistinliyi daha öldürdüğü, 178 Filistinliyi de yaraladığı aktarıldı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 365'e yaralı sayısının da 66 bin 630'a yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # filistin # israil
Çok Okunanlar
Çorum'da deprem oldu
Çorum'da deprem oldu
Gaziantep'te polis helikopter düştü!
Gaziantep'te polis helikopter düştü!
Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi!
Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi!
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu!
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu!
RTÜK'ten depremin yıl dönümünde ortak yayın kararı
RTÜK'ten depremin yıl dönümünde ortak yayın kararı
Öne Çıkanlar Hükümet'in tek 'Gaye'si' sıcak para | Gün Doğdu - Deniz Çağlayan Cengiz Hükümet'in tek 'Gaye'si' sıcak para | Gün Doğdu - Deniz Çağlayan Cengiz Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi