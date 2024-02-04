Gazze'de can kaybı 27 bin 365 oldu!

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar 121 gündür sürüyor.

Bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanırken son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, son bir günde İsrail'in Gazze Şeridi'nde "14 katliam" gerçekleştirdiği belirtildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 127 Filistinliyi daha öldürdüğü, 178 Filistinliyi de yaraladığı aktarıldı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 365'e yaralı sayısının da 66 bin 630'a yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.