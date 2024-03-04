Gazze'de can kaybı 30 bin 534 oldu!

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Sivil ayrımı gözetmeksizin bölgede katliam gerçekleştiren İsrail ordusunun saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bölgeye yönelik 150 gündür devam eden saldırılardaki son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 134 Filistinlinin daha öldüğü duyuruldu. Ayrıca son saldırılarda 210 Filistinlinin yaralandığı da ifade edildi. Böylece bölgedeki toplam can kaybı 30 bin 534'e yükselirken toplam yaralı sayısı da 71 bin 920'ye çıktı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.