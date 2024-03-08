Gazze'de can kaybı 30 bin 878'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sürüyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail, sivil ayrımı gözetmeksizin çok sayıda insanı hayattan koparırken onbinlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son durum ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in 154 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 78 Filistinliyi öldürdüğü, can kaybının 30 bin 878'e yükseldiği aktarılan açıklamada, son saldırılarda 104 Filistinlinin yaralanmasıyla yaralı sayısının ise 72 bin 402'ye çıktığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "8 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.