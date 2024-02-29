Gazze'de can kaybı 30 bini aştı! İşte bölgedeki son durum

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar sürüyor. 146 gündür süren, bölgeye yönelik saldırılarda ölenlerin ve yaralananların sayısı da artmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 81 Filistinlinin daha öldürüldüğünü duyurduç Böylece, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 35'e yükseldi. Son saldırılarda 132 Filistinin daha yaralandığı, toplam yaralı sayısının da 70 bin 457'ye ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

GAZZE ŞERİDİ'NDE İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

Başta Birleşmiş Milletler'e ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.