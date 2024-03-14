Gazze'de can kaybı 31 bin 341 oldu!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgeye devam eden insanlık dışı saldırılarda 160 gün geride kalırken, son durum ile ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 69 Filistinliyi daha öldürdüğü belirtildi. Gerçekleştirilen saldırılarda, İsrail güçlerinin 110 Filistinliyi de yaraladığı ifade edildi.

Buna göre, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 341'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısı da 73 bin 134'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti