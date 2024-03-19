Gazze'de can kaybı 31 bin 819 oldu!

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen son saldırılarla birlikte bölgedeki can kaybı 31 bin 819'a yükselirken yaralı sayısı da 73 bin 934'e ulaştı.

Gazze'de can kaybı 31 bin 819 oldu!
Editör: Yasin Kerim Aşan

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları sürüyor. 165 gündür devam eden saldırılardaki son durum ile ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada bölgedeki son durum ile ilgii bilgi verilirken güncel can kaybı ve yaralı sayısı da dünya kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'ye yönelik saldırılarında 93 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 142 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Böylece, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 819'a yükseldi. Saldırılarda yaralanan toplam Filistinlilerin sayısı da 73 bin 934 oldu.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu!Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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