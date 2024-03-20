Gazze'de can kaybı 31 bin 923'e yükseldi

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. 166 gündür bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen ve sivil ayrımı gözetmeyen İsrail ordusunun saldırıları neticesinde ölü ve yaralı sayısı da artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı bölgedeki son durumla ilgili yeni bilgileri paylaştı. Açıklamada, İsrail'in, son 24 saatte Gazze'ye yönelik saldırılarında 104 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 162 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 923'e, yaralı sayısının da 74 bin 96'ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.