Gazze'de can kaybı 32 bine yaklaştı! İşte bölgedeki son durum

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani bir felakete yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarının 167. gününde Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Bölgedeki son duruma ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'ye yönelik saldırılarında 65 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 92 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Böylece, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 988'e, yaralananların sayısı ise 74 bin 188'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.