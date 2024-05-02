Gazze'de can kaybı 34 bin 396 oldu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları devam ediyor. 209 gündür süren saldırılardaki son durum ile ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 28 Filistinliyi daha hayattan kopardığı ifade edildi. Gazze'ye yönelik son saldırılarda 51 Filistinli de yaralandı.

Böylece, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 396'ya, yaralı sayısı da 77 bin 816'ya yükseldi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.