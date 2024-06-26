Gazze'de can kaybı 37 bin 718’e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ölüm yağdırdığı Gazze'de can kaybı 37 bin 718’e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 37 bin 718’e yükseldi
Editör: Yağmur Biçen
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 60 kişinin hayatını kaybettiği, 140 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 718’e, yaralı sayısının ise 86 bin 377’ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun yardım girişine yönelik kısıtlamalarının devam ettiği Gazze Şeridi’ne tıbbı malzeme ulaştırıldı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Fas tarafından gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin bulunduğu 6 tırın güneydeki Kerem Şalom sınırından Gazze’ye giriş yaptığı belirtildi. Kızılay ekipleri tarafından teslim alınan yardımın, tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısının yaşandığı hastanelere dağıtılacağı belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne 40 ton tıbbi yardım malzemesi gönderildiğini ifade edilmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# gazze # israil
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