Gazze'de can kaybı 41 bin 825'e yükseldi

İsrail'in 364 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 825'e, yaralananların sayısının ise 96 bin 910'a yükseldiği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'de can kaybı 41 bin 825'e yükseldi
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. 364 gündür devam eden saldırılarda acı bilanço her geçen gün artarken bölgedeki son durumla ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 23 kişinin öldüğü, 66 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de can kaybı 41 bin 825'e yükseldi - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 825'e, yaralı sayısının da 96 bin 910'a yükseldiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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