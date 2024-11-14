Gazze'de can kaybı 43 bin 736'ya çıktı

 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 43 bin 736'ya yükseldi.

Mert Sagit Mert Sagit
Gazze'de can kaybı 43 bin 736'ya çıktı
Yayınlanma:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 405 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 24 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 736'ya, yaralı sayısının da 103 bin 370'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2024’te Boşanma Davalarında Velayet ve Nafaka Süreçleri2024’te Boşanma Davalarında Velayet ve Nafaka SüreçleriYaşam

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil gazze filistin
Günün Manşetleri
Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti
Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya gelecek
Suriye'nin kuzeyine kara harekatı yapılacak mı?
48 terörist etkisiz hale getirildi
Bin 780 gözaltı
ABD seçimlerinde Kongre'deki çoğunluk belli oldu
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
Yargı düzenlemeleri TBMM’de kabul edildi
Başsavcılık, ABB konserleri üzerine inceleme yürütüyor
11 baro, 10 Kasım Anma Bildirisini imzalamadı
Çok Okunanlar
Türkiye-Galler Uluslar Ligi maçı ne zaman? Türkiye-Galler Uluslar Ligi maçı ne zaman?
Yargı düzenlemeleri TBMM’de kabul edildi Yargı düzenlemeleri TBMM’de kabul edildi
Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti
Denizli'de deprem! Denizli'de deprem!
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı