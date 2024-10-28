Gazze'de can kaybı 43 bini aştı! İşte bölgedeki son durum

İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye yükseldiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'de can kaybı 43 bini aştı! İşte bölgedeki son durum
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İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. İsrail ordusu bölgede büyük bir insanlık suçu işlerken can kaybı ve yaralı sayısı da her geçen gün yükseliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son durumla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 388 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 96 kişinin öldüğü, 277 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının da 101 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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