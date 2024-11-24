Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de acı bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada, 415 gündür devam eden saldırılardaki can kaybının 44 bin 211'e, yaralı sayısının ise 104 bin 567'ye yükseldiği kaydedildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi
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İsral'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail, çok sayıda insanı hayattan kopardı.

İsrail'in 415 gündür Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılardaki son durum hakkında Gazze'deki Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi - Resim : 1

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği katliamlarda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 94 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 211'e, yaralı sayısının da 104 bin 567'ye yükseldiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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