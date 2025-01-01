Gazze'de can kaybı 45 bin 553'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları sürüyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail ordusunun saldırılarında on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik 453 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 12 artarak, 45 bin 553'e, yaralı sayısının da 108 bin 379'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.